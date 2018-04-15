Минтранс России готовит ответ на американские санкции

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Обмен санкциями 1 час назад
15 апреля 201811:15
Минтранс России готовит ответ на американские санкцииЧитайте нас в Telegram
Министр транспорта России Максим Соколов предупредил о разработке новых ограничительных мер в отношении США. Санкции против американцев затронут сферу транспорта, сообщил Соколов в Находке в воскресенье.
"Я не буду сейчас анонсировать, мы работаем над этим", — сказал Соколов.
Государственная дума России рассмотрит законопроект о запрете в страну американских товаров: продуктов, алкоголя и лекарств. Россия также откажется от защиты правообладателей на товары из США.
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