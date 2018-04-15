Минтранс России готовит ответ на американские санкции

Министр транспорта России Максим Соколов предупредил о разработке новых ограничительных мер в отношении США. Санкции против американцев затронут сферу транспорта, сообщил Соколов в Находке в воскресенье.

"Я не буду сейчас анонсировать, мы работаем над этим", — сказал Соколов.

Государственная дума России рассмотрит законопроект о запрете в страну американских товаров: продуктов, алкоголя и лекарств. Россия также откажется от защиты правообладателей на товары из США.