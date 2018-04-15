Вратари Кошечкин, Шестеркин и Бочаров сыграют за сборную России на Евротуре

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с вратарской бригадой, которая сыграет в матчах Евротура. Ворота национальной команды на Чешских играх будут защищать Василий Кошечкин из магнитогорского "Металлурга", Игорь Шестеркин из СКА и представитель московского "Динамо" Иван Бочаров.

Об этом Федерация хоккея России объявила на своей официальной странице в "Твиттере". Напомним, что третий этап Евротура пройдет в Чехии с 19 по 22 апреля.