Асад высоко оценил советское оружие и российские выборы

Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк в воскресенье рассказал об итогах встречи российских парламентариев с президентом Сирии Башаром Асадом.

По словам Железняка, Асад считает агрессией ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии. Президент дал высокую оценку боевым качествам советской военной техники, с помощью которой сирийская ПВО отразила налет, пишет ТАСС.

"В американских фильмах показывают, что российское оружие "отсталое". А сегодня мы видим, кто действительно отстает", — процитировал депутат Дмитрий Саблин слова Асада.

Асада заинтересовал российский опыт проведения многопартийных выборов, рассказал Сергей Железняк. Организация партийной и парламентской работы тем более важна для Сирии, что она, как и Россия, многоконфессиональное государство.

ПВО Сирии в субботу сбила 71 из 103, выпущенных самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции. Сирийские военные применили советские комплексы С-125 и С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса".