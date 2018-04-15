Штайнмайер призвал не называть Россию врагом

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Bild am Sonntag призвал мировое сообщество не допустить усиления отчуждения между россиянами и жителями западных стран, пишет ТАСС.

Штайнмайер считает, что недопустимо "страну и ее народ объявлять врагами". Попытка убийства семьи Скрипалей в британском Солсбери беспокоит, заявил президент, последствия, выходящие за рамки, беспокоят не менее.

Штайнмайер призвал, если и критиковать Россию, то использовать для этого прямой диалог. Таковы задачи и вызовы для ответственных политиков, заключил президент ФРГ.