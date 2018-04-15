Мужчина расстрелял многодетную мать во время трансляции на Facebook

Убийство в прямом эфире произошло утром в минувший четверг, 12 апреля, в городе Шривпорт, расположенном в штате Луизиана на юге США.

Раннита Уильямс – 27-летняя мать троих детей по прозвищу NuNu, вела прямую трансляцию на Facebook, находясь в доме. Все это время в комнате регулярно появлялся ее приятель — 36-летний Джонатан Робинсон.

Будущий убийца вел себя нервно, периодически выкрикивал различные фразы, в том числе – оскорбительного характера.

В какой-то момент от достал ружье и произвел четыре выстрела. Женщина попыталась остановить его, крикнув "прекрати Джонатан", однако после этого Робинсон переключил внимание на подругу послав в нее две пули.

При этом, мужчина произнес "все хотят быть знаменитыми, я сделаю тебя знаменитой" и подвел итог своим действиям фразой "теперь игра закончилась, игра закончилась".

По данным СМИ, убийца забаррикадировался в доме, но все же сдался прибывшим полицейским, после чего был помещен в тюрьму, где устроил дебош в камере.

Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных ранений.

В полиции отметили, что Джонатан Робинсон неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В частности, в 2015 году он был фигурантом дела о домашнем насилии – мужчина ворвался в дом своей подруги и начал избивать ее, после чего оказал сопротивление патрульным при задержании.

Он признал свою вину и отделался условным наказанием и испытательным сроком.

Напомним, что в конце марта во время прямой трансляции в Facebook в Техасе едва не погиб мужчина по имени Дэвин Холмс. Его подруга случайно прострелила Дэвину голову.