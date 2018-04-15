Die Zeit рассказала о недееспособности ЕС

"Негоден к войне": так журналист немецкой газеты Die Zeit Ульрих Ладурнер озаглавил свой комментарий по поводу отсутствия у Евросоюза военной стратегии. По его мнению, это в очередной раз проявилось после ракетных ударов по Сирии 14 апреля, и это отсутствие военной стратегии связано с расколом стран-членов ЕС в отношении России.

Когда доходит до войны, Евросоюз — вне игры: так было в Ираке в 2003 году, в Ливии в 2011 году, и вновь сегодня — в Сирии. ЕС не создан для войны — однако это, по мнению Ладурнера, должно измениться. Дело в том, что под боком у Европы идет война — и для ЕС будет плохо, если его государства не будут обороноспособны.

Чтобы Евросоюз мог представлять и проводить глобальные интересы, он должен быть состоятельным в военном отношении. И хотя сфера обороны — возможно, единственная в ЕС, где был достигнут прогресс за полтора года после голосования британцев за Brexit, — совместная европейская оборона все находится в начале пути.

Евросоюзу нужна стратегия для Ближнего Востока, говорит Ладурнер. ЕС не является ключевым игроком в Сирии — как не являются им и США. Решающая сила там — Россия, так что главный вопрос для ЕС в отношении Сирии — как разговаривать с Россией.

Однако о европейской стратегии в отношении Кремля говорить сложно — напротив, ЕС глубоко разделен. Это наглядно показывает спор по поводу газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море. И еще одно подтверждение этому, пишет Ладурнер — тот факт, что только 14 из 28 стран ЕС присоединились к санкциям Великобритании против России из-за истории с отравлением Сергея Скрипаля.