Биатлонист Йоханнес Бе: буду болеть за сборную России по футболу

Известный норвежский биатлонист Йоханнес Бе, ставший олимпийским чемпионом в Южной Корее на дистанции 20 километров, признался, что увлекается футболом. По его мнению, чемпионат мира 2018 года будет великолепно организован. Также он заявил, что является болельщиком сборной России.

"Конечно, я люблю футбол! Уверен, что чемпионат мира-2018 может войти в топ за всю историю турнира. Россия все организует великолепно, а я в свою очередь посмотрю много отличных матчей по телевизору", - приводит слова Бе РИА Новости.

Также он ответил, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира 2018 года. "За кого буду болеть? За Россию, конечно!", — заявил норвежский биатлонист.