Удар "Томагавком": США показали пуск ракеты по Сирии

Министерство обороны США обнародовало видео запуска ракеты "Томагавк" с подводной лодки в ходе ракетного удара по Сирии 14 апреля. Запись опубликована в микроблоге Пентагона в "Твиттере".

Поясняется, что на опубликованных кадрах моряки ВМС США запускают "Томагавк" с подводной лодки John Warner класса "Вирджиния" из акватории Средиземного моря.

Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the​ ​#MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc