Удар "Томагавком": США показали пуск ракеты по Сирии

Министерство обороны США обнародовало видео запуска ракеты "Томагавк" с подводной лодки в ходе ракетного удара по Сирии 14 апреля. Запись опубликована в микроблоге Пентагона в "Твиттере".

Поясняется, что на опубликованных кадрах моряки ВМС США запускают "Томагавк" с подводной лодки John Warner класса "Вирджиния" из акватории Средиземного моря.



Целями удара по Сирии стали сирийские военные объекты. Системы ПВО Сирии сбили 71 из 103 ракет, выпущенных с самолетов и кораблей США и их союзников. Сирийские военные применили советские комплексы С-125 и С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса". Президент России Владимир Путин назвал атаку западной коалиции "актом агрессии".