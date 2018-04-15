Пятиэтажку в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы обрушения соседнего дома

Жителей пятиэтажного дома в Пушкаревом переулке (центр Москвы) эвакуируют экстренные службы. По находящемуся на реконструкции соседнему зданию пошла трещина, есть угроза обрушения.

Происшествию присвоен второй ранг сложности (всего их пять), передает ТАСС.