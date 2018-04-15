Умер режиссер и сценарист Витторио Тавиани

В Риме скончался в возрасте 88 лет итальянский сценарист и кинорежиссер Витторио Тавиани. По словам его дочери, он умер после продолжительной болезни. По желанию родных режиссера его тело кремируют.

Витторио Тавиани работал вместе со своим братом Паоло, передает ТАСС. Как режиссер он дебютировал в 1962 году с фильмом "Человек, которого надо уничтожить" (Un uomo da bruciare). Лента получила премию критиков на кинофестивале в Венеции.

Братья Тавиани сняли множество фильмов, отмеченных наградами престижных кинофестивалей. Это, в частности, "Отец мой, пастырь мой" (Padre padrone, 1977), "Ночь святого Лоренцо" (La notte di San Lorenzo, 1982) и "Цезарь должен умереть" (Cesare deve morire, 2011).