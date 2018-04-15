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15 апреля 201814:55

Александр Радулов пропустит чемпионат мира по хоккею

lenta.ru

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Нападающий "Далласа" Александр Радулов, вызванный на сбор национальной команды перед чемпионатом мира, не поможет сборной России в Дании. У хоккеиста имеются проблемы со здоровьем. Кроме того, после сложного сезона у форварда накопилась усталость.

"При этом Александр всегда рад выступать со сборную страну. Он не завершает свою карьеру в команде. Только в этом сезоне ситуация такая, что он просто не готов на сто процентов", — цитирует неназванного источника "Спорт-экспресс".

Сообщается, что у Радулова повреждение верхней части тела, которое мешает ему выкладываться в полную силу на льду.

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