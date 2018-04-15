Эвакуация в центре Москвы: в здании произошло обрушение

В реконструируемом здании, находящемся по адресу: Пушкарев переулок, 12, обрушились строительные конструкции, из находящегося рядом жилого дома экстренные службы города Москвы эвакуировали порядка 20 жильцов.

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