Саудовская Аравия обвинила Иран в обстрелах из Йемена

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд фактически обвинил Иран в том, что из Йемена запускаются баллистические ракеты, нацеленные на территорию королевства.

В своем приветственном слове на саммите ЛАГ (Лига арабских государств), который проходит в воскресенье в саудовском городе Дахран, саудовский монарх возложил "всю ответственность за продолжающийся в Йемене кризис и страдания йеменского народа на проиранское движение "Ансар Алла". "Эти ракеты, которые запускаются с территории Йемена, изготовлены в Иране", — цитирует слова монарха РИА Новости.

Военная коалиция во главе с Эр-Риядом, воюющая в Йемене, заявила в конце марта, что перехватила семь ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена. При этом три из них были нацелены на саудовскую столицу. Обломки одной из них упали на жилые кварталы Эр-Рияда, тогда погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения. Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года.