Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных

Одной из самых эффективных в Европе считает украинскую армию президент Украины Петр Порошенко. По его словам, этого удалось достигнуть за последние четыре года. Об этом он написал в "Твиттере".

Подтверждением, по словам Порошенко, является участие украинских десантников в курсе контрштурмовых действий SWAT в Польше. Украинские военные, по словам Порошенко, показали там наилучшие результаты.