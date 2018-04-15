За "подвиги" Великобританию прозвали Мелкобританией

Решение о ракетной атаке по Сирии Америка, Англия и Франция приняли по результатам просмотра ролика в YouTube. О том, что это был сконструированный фейк, со всей категоричностью уже заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"У нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка и к ней приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется в первых рядах русофобской кампании", — отметил Лавров.

Название этого "одного государства" многие чудесным образом угадали, но подтверждение пришло от официального представителя Минобороны генерала Конашенкова: Великобритания. С недавних пор народ у нас в Сети ласково пользуется и другим словом — "Мелкобритания".

Так или иначе, а об этом адском замысле островитян — устроить постановочные съемки мнимой химатаки с привезенной массовкой — наша разведка — за что ей огромное спасибо – предупреждала ранее. С предостережением тогда выступил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Позже готовящийся сценарий описал и президент Путин. Вышло все точь-в-точь.

Причем известно, что англичане съемочную группу и исполнителей с 3-го по 6 апреля очень торопили, ведь город Дума, что лишь в 10 километрах от Дамаска, должен был быть вот-вот освобожден от террористов. И тогда бродячий "химический цирк" со всем реквизитом пришлось бы отправлять в другое место, на другую съемочную площадку. В последний момент успели отсняться здесь. Но все же опоздали. В том смысле, что Дональд Трамп объявил в своем твите место якобы "химатаки" "заблокированным", явно рассчитывая на невозможность, потребовал туда срочного доступа.

А тут же Дума оказалась очищенной, место мифической химатаки исследовали наши военные, да еще отсняли наши корреспонденты, и там – ничего, никаких следов! Всех желающих туда быстро пригласили, включая ОЗХО. Но эксперты ОЗХО с отъездом на место предполагаемого происшествия не торопились, а Америка и Англия Россию не то что не слушали — они вообще отказались что-либо слышать, действуя по заранее сверстанному плану, где цель — удар по Сирии вопреки России и вопреки вообще чему бы то ни было.