Водитель Audi устроил серию ДТП и покалечил двух человек на Кубани

События, попавшие в объективы регистраторов и камер мобильных телефонов очевидцев, произошли в поселке Ильском Северского района Краснодарского края еще в середине февраля этого года, однако записи были размещены в сети только на днях.

Водитель автомобиля Audi выехал на полосу встречного движения и врезался в Hover, попутно впечатав его в ехавшую сзади машину.

Мужчина, находившийся за рулем первого из протараненных авто, покинул салон своего транспортного средства и попытался вступить в диалог с нарушителем, однако был сбит им.

После этого виновник ДТП скрылся с места аварии, по дороге задев еще несколько машин.

Как сообщают местные СМИ, через несколько минут Audi на большой скорости врезался в грузовик и легковой автомобиль "ВАЗ-2115", после чего перевернулся.

В результате действий неадекватного мужчины пострадали два человека – водитель Hover, которого госпитализировали с тяжелыми травмами, и пассажирка "пятнашки". Сам он не получил серьезных повреждений, попытался сбежать, но был задержан сотрудниками полиции.