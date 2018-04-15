Американская коалиция атаковала заброшенные ангары

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Конфликт в Сирии 14 минут назад
Американская коалиция атаковала заброшенные ангарыЧитайте нас в Telegram
Как развитие ситуации в Сирии видит Минобороны России?
На часах – 3:52. Раннее утро. Первые ракеты с натовских носителей стартуют в сторону Сирии.
"Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно-исследовательских объектов. По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет", — заявил Сергей Рудской, начальник Главного оперативного Управления Генерального штаба ВС РФ.
Российская система противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус с самого начала атаки контролирует все пуски.
"Российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе. Не одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Наши противовоздушные комплексы не применялись", — отметил Сергей Рудской.
В небе над Средиземным морем работают американские F-15 и F-16. Рядом — британцы на истребителях-бомбардировщиках "Торнадо". Из акватории Красного моря удары крылатыми ракетами "Томагавк" наносят корабли американских ВМС — эскадренный миноносец "Лабун" и ракетный крейсер "Монтерей". "Лабун" — настоящий ветеран несправедливых войн. В 1996-м он участвовал в операции "Удар в пустыне" против Ирака.
Но сирийские ПВО успешно отражают этот массированный налет, уничтожив большую часть авиационных и морских средств поражения. А вот ранее анонсированное участие французской авиации не зафиксировано.
"Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса". Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами", — сказал Сергей Рудской.
За последние полтора года Россия действительно полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба отдельно отметил такой факт. Несколько лет назад наши западные партнеры убедительно просили нас отказаться от поставок зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию. Теперь становится понятно, чего они боялись. С учетом произошедшего Министерство обороны считает возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса: поставки нашего высокоэффективного оборонительного вооружения Сирии и другим странам.
Но и старыми системами противовоздушной обороны еще советской разработки сирийцы воюют неплохо. На этот раз они смогли сбить все ракеты, выпущенные коалицией по четырем аэродромам — Дювали, Думэйр, Блэи и Шайрат — а это 46 ракет.
Массированный удар был нанесен и по населенным пунктам Барз и Джарамани. Натовские стратеги уверены, что именно там находятся цеха по производству химоружия. Но, кроме старых заброшенных ангаров, там ничего не оказалось.
Российское Министерство обороны еще накануне предоставило доказательство, что химическая атака в Восточной Гуте — инсценировка и провокация от начала и до конца. Об этом рассказали сами участники этой съемки.
"Оба участника съемки работают в отделении скорой помощи больницы в Думе. По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами. Во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. — После того как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись. Подлинная цель всем понятна — спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии".
А как живет сирийская столица сейчас, видно на кадрах видеосъемки — Министерство обороны в режиме прямого эфира транслирует изображение. В Дамаске все спокойно.
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