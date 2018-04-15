На ралли под Шуменом машина влетела в зрителей

Рядом с болгарским городом Шумен спортивная машина врезалась в толпу зрителей. Печальный инцидент произошел на авторалли "Мемориал Валерия Великого".

Около половины третьего дня пилот потерял управление. В результате пять человек серьезно пострадали, они доставлены в больницу.

Соревнование остановили. Ведется расследование, передает ТАСС.