CNN показал последствия "идеальной операции" в Сирии

В США опубликованы спутниковые снимки трех объектов в Сирии, которые, как заявлено, накануне были разрушены ударами США, Великобритании и Франции. Снимки предоставлены американской компанией DigitalGlobe и опубликованы газетой The Washington Post.

На первой паре снимков запечатлен исследовательский центр Барзе в окрестностях Дамаска до и после авиаударов: сообщается, что по нему был нанесен удар 76 ракетами. По заявлению американских военных, здание центра разрушено, и что в области химического оружия Сирия "отброшена на годы назад".

Также опубликованы снимки еще двух объектов — это постройки в поле близ города Хомс. Заявлено, что это склад химоружия и бункеры комплекса Химс Шиншар. По заявлению Пентагона, склад разрушен, а бункерам нанесен ущерб.

По мнению президента США Дональда Трампа, данная военная операция в Сирии была исполнена столь хорошо и с такой точностью, что единственный повод дискредитировать ее для "фейковых СМИ" — использование Трампом выражения "Миссия выполнена".

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!