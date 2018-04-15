В Махачкале расстреляли посетителей ресторана

В субботу вечером в одном из ресторанов в Махачкале повздорили посетители. Конфликт между гостями перерос в стрельбу, пишет "Интерфакс".

В итоге в больницу привезли троих раненых, один из которых умер. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД в воскресенье, ведется поиск подозреваемых.