"Спартак" опротестует результат матча с "Уралом"

Московский "Спартак" собирается подать протест на результат встречи 26-го тура чемпионата России между "красно-белыми" и "Уралом". Поводом для этого стал выход на поле в составе екатеринбургского клуба Андрея Егорычева, который из-за перебора желтых карточек не мог принять участия в матче.

До перехода в "Урал" полузащитник выступал в сезоне-2017/18 за "Носту" в ПФЛ. За свой прежний клуб он получил три желтых карточки. Еще один раз он был наказан "горчичником" уже в уральской команде, сообщает "Спорт-экспресс".

Напомним, что ранее спартаковцы сенсационно уступили в гостях "Уралу" со счетом 1:2.