Чтобы решить палестинскую проблему, ЕС хочет создать два государства

Европейский союз видит выход из палестинской проблемы в создании двух государств, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на саммите Лиги арабских государств.

Могерини также заметила, обсуждая ситуацию в Сирии, что применение химического оружия неприемлемо, виновных в этом нужно судить. Единственный вариант решения этого конфликта – политический процесс в ООН, в связи с чем Могерини выступила за возобновление межсирийских переговоров в Женеве.

Глава европейской дипломатии подчеркнула необходимость "координации между Европой и арабскими странами для установления мира на Ближнем Востоке", передает ТАСС.

29-й саммит Лиги арабских государств открылся 15 апреля в саудовском городе Дахран. Темы встречи – Сирия, палестинский вопрос, ситуация в Йемене, вмешательство Ирана в дела арабских государств.

Арабские лидеры обсудят восстановление освобожденного от игиловцев (ИГИЛ, запрещено в РФ) Ирака и совместную борьбу против терроризма.