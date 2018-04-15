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15 апреля 201818:22 Валентин Богданов

"Сэр, вы — дурак. Парируйте": Небензя - о стиле общения западных партнеров

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Дипломатию до конца еще никто пока не отменял. Вручая верительные грамоты новым иностранным послам в России, Владимир Путин особо подчеркнул роль этой столь важной сегодня профессии.

"Сегодня роль дипломатии и дипломатов приобретает особое значение. Действительно, положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. У дипломатии широкое поле деятельности, ориентир — выработка оптимальных, опирающихся на баланс разных интересов решений", — отметил глава российского государства.

В Нью-Йорке 14 апреля по просьбе Путина Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание.

В американской внешней политике все, как в английское классике, которую в последнее время так часто цитируют в стенах ООН, то есть как в Зазеркалье. Голубь мира там — это глава Пентагона Джеймс Мэттис по прозвищу Бешеный Пес, который предостерегал Трампа от еще более масштабной атаки на Сирию. А главный "ястреб" — дипломат Никки Хейли, которая грозит Дамаску новыми ударами.

Тот, что состоялся 13 апреля, не был санкционирован Совбезом ООН. Вашингтон, Лондон и Париж решили ударить на троих в обход главных принципов, на которых держится международная политика.

Российский представитель в ООН Василий Небензя спешил на экстренное заседание, которое собрала в Совбезе Россия. Спешила и Никки Хейли. Удаляясь в направлении зала Совбеза, постпред США оставила в тревожном ожидании не только журналистов, но и свою британскую коллегу, ведь даже министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон дал понять, что уже достаточно. Так достаточно ли?

Из-за произошедшего поездку в Саудовскую Аравию отложил генсек ООН. Антонио Гуттереш снова занял за столом Совбеза то самое место, откуда накануне объявил о возвращении времен холодной войны. Малейший прокол в расчетах во время налета на Сирию мог легко подвести мир к опасной черте.

"Все — по отработанной схеме: провокация — ложное обвинение — фальшивый приговор — наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях! И отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах", — заявил Василий Небензя.

Полностью поддерживает Россию в этом вопросе Китай.

"Любые военные действия противоречат принципам ООН, нарушают основополагающие нормы международного права и усугубляют международные отношения. Также это препятствует разрешению сирийского вопроса из-за новых усугубляющих факторов", — уверен У Хайтао, постоянный представитель Китая при ООН.

Если не решить, то существенно упростить этот вопрос можно было бы за сутки. США, Великобритании и Франции достаточно дать команду тем, кто с их подачи воюет с законными властями Сирии. Но вместо этого к главарям террористов прямо из зала Совбеза отправляется еще один воодушевляющий сигнал.

А ведь до того как оказаться в Белом доме, кандидат Трамп думал совсем по-другому. Даже смеялся над красными линиями, которые Обама для Дамаска сначала чертил, а потом передвигал.

Ноябрь 2015-го. Цокольный этаж нью-йоркской башни, чей владелец раздает автографы первым читателям своей книги "Искалеченная Америка". Дождавшись конца длинной очереди, про Сирию мы Трампа как раз тогда и спросили "Как вы думаете, США и Россия могу действовать в Сирии сообща?" "Я думаю, что Россия и США могут действовать сообща в Сирии. Думаю, что это произойдет", — ответил Трамп.

Два с половиной года спустя сирийский кризис многие сравнивают с Карибским кризисом. Прокурорский тон, которым разговаривает Никки Хейли, — это ведь тоже оттуда. 25 октября 1962 года ровно в таком же стиле американский представитель Эдлай Стивенсон обращался к советскому постпреду Валериану Зорину.

Фотография Валериана Зорина висит на Манхэттене, в холле нашего постпредства при ООН, среди портретов других бывших глав нашей миссии. Главе нынешнему Василию Небензе в день того памятного диалога исполнилось восемь месяцев.

- Вы же ровесник Карибского кризиса?

- Правда. Действительно, — говорит Василий Небензя.

- Есть ощущение, что это — Карибский кризис номер два?

- Надеюсь, что это не так. Никому бы не хотелось повторения Карибского кризиса. Он был предотвращен буквально в последний момент. Интересную вещь я прочитал однажды в The New York Times. Там были воспоминания о Карибском кризисе и о том, как президент Кеннеди принимал решение. Он вызвал своих генералов и спросил у них: мы можем уничтожить Советский Союз одним ядерным ударом массированным? Они сказали: да. Он спросил: а какова цена вопроса? Они сказали: 600 тысяч американских жизней. На что президент Кеннеди сказал: нет, на это я пойти не могу. И это было началом решения Карибского кризиса.

- Как думаете, сейчас такие разговоры идут в Белом доме?

- Я надеюсь, что сейчас в таком контексте и не стоит вопрос, потому что, конечно, не перевелись в мире здравомыслящие люди, в том числе и в американской военной системе.

В американской дипломатии дела хуже, что и показали целых пять встреч в Совбезе, посвященных и инциденту в Солсбери и якобы химической атаке в Восточной Гуте. Презумпция виновности — вот прием, к которому прибегают.

"Это напоминает анекдот с английским акцентом: "Сэр, вы — дурак. Парируйте". Примерно так с нами разговаривают сегодня", — говорит Василий Небензя.

- Вы говорили о том, что фактически Устав ООН нарушается. Или совершается попытка нарушить его. О каких именно статьях идет речь?

- В Уставе ООН целый набор статей, которые подходят под ту ситуацию, которую мы видим сегодня. Но сегодня многие страны говорили о том, что нарушается статья 2 пункт 4-й Устава ООН, согласно которой все ее члены воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силы. Об этом, кстати, прекрасно сказал постпред Боливии.

Вот самый яркий фрагмент того выступления.

"Империи считают себя выше всего остального мира. Они уверены в своей исключительности. Они думают, что они превыше закона. Но на самом деле их истинные интересы не продвижение демократии или свободы или борьба с химическим оружием, их цель — расширение влияния и доминирование", — заявил постоянный представитель Боливии при ООН Саша Йоренти.

Родители Йоренти зачитывались Достоевским — отсюда и русское имя. Вместе с Россией всю минувшую неделю Саша Йоретти пытался этой ракетной атаки не допустить. Во время голосований Боливия действовала подчеркнуто независимо. Для многих союзников Вашингтона, несмотря на разницу во взглядах с Трампом и его администрацией, это — непозволительная роскошь.

"Многие западные страны просто следуют за США, которые используют Россию в качестве врага для решение своих внутренних проблем. Они не верят в многополярный мир и хотят расширения своих зон влияния. А мы верим в многополярность и всестороннюю дипломатию, где каждая страна защищена международным правом", — отметил Саша Йоренти.

Впрочем, некоторые из этих стран и сами не прочь задать Америке траекторию. Например, Великобритания, чьи спецслужбы, по данным российского Минобороны, стоят за химической инсценировкой в Восточной Гуте.

"Скрипаль — это все другая серия того же химического эпизода. Это даже не химический эпизод, это серия фильма, который называется, называется "Давайте загоним Россию в угол". Я говорил о том, что провокация в Солсбери — попытка дискредитировать, делегитимизировать Россию. Мы это видим. Это происходит на наших глазах. Ставится под сомнение наша роль не только в области сирийского химического урегулирования, а люди ставят вопрос: "А имеет ли Россия вообще право голоса на международной арене, если она, если она покрывает убийцу Асада, если она сама применяет химическое оружие на территории страны — постоянного члена Совбеза?" – сказал Василий Небензя.

Все постоянные члены Совбеза наделены правом вето. Лишить его Россию невозможно по определению. Действуют исподтишка. Та же Никки Хейли вдруг стала употреблять слово "режим" в отношении нашей страны, за что уже получила от Василия Небензи жесткое предупреждение.

"Если хотят превратить нас в страну-изгой, эти попытки обречены на провал. Они — это ограниченная группа государств, которая преследует свои интересы в этом водевиле, который они сейчас разыгрывают. Мир-то побольше, чем те несколько стран, которые в этом напрямую заинтересованы", — подчеркнул Небензя.

Вот и накануне США и их союзники не дали принять российскую резолюцию с призывом прекратить агрессию против Сирии. В дипломатии мифов и абсурда, как назвал происходящее Василий Небензя, самый осязаемый инструмент — это "Томагавк".

Текст: "Вести недели"

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