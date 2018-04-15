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15 апреля 201817:22

Хейли пригрозила США химической атакой

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США не отказываются от попыток урегулировать ситуацию в Сирии дипломатическим путем, несмотря на ракетные удары. Об этом заявила телеканалу Fox News глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Она повторила уже высказывавшееся Вашингтоном мнение о том, что законные власти Сирии якобы чинят расправы над мирными жителями страны, и что Россия несет за это ответственность.

Поиски возможностей для мирного урегулирования в Сирии не ограничиваются лишь Советом Безопасности ООН, сказала Науэрт: по ее словам, США могут задействовать и Евросоюз, чтобы "взять на борт как можно больше союзников".

Совбез ООН накануне провел пятую за неделю встречу по Сирии, обсуждалась односторонняя силовая акция США, Великобритании и Франции против Арабской Республики в ответ на ничем не подтвержденную версию о химической атаке в пригороде Дамаска Думе. Инициатором экстренного заседания была Россия, однако внесенный Москвой проект резолюции с осуждением агрессии против Сирии и требованием впредь воздержаться от подобных нарушений Устава ООН не набрал необходимое число голосов и поэтому не был принят.

Сообщалось, что западная тройка передала странам-членам Совбеза свой проект резолюции по Сирии. В нем осуждается применение в Сирии химического оружия и предусматривается создание механизма для расследования подобных инцидентов.

Вашингтон не может более допускать применения химоружия в Сирии, так как такой инцидент вполне может произойти и на территории США: такое заявление сделала в интервью Fox News постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, "Асад стал безрассуден", и нельзя "допустить даже незначительное применение химоружия".

"Подобное легко может произойти и в Соединенных Штатах, если мы не будем поступать продуманно", — сказала Хейли.

Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС напомнил, что весь арсенал сирийского химического оружия был уничтожен под строжайшим международным контролем в режиме тесного сотрудничества вовлеченных стран, в том числе США. "Поэтому мне абсолютно непонятны бесконечные, примитивные и ни на чем не основывающиеся информационные вбросы, которые делаются в том числе очень высокопоставленными лицами в США, о том, что Россия якобы что-то не выполнила", — заявил Рябков.

По словам замминистра, между Россией и США по-прежнему функционируют каналы связи и обмена информацией, позволяющие лучше ориентироваться в происходящем. Российский дипломат выразил надежду, что эти каналы позволят "все-таки более точно оценивать намерения друг друга".

По словам Рябкова, Россия критически изучит подготовленный западной тройкой проект резолюции Совбеза ООН по Сирии: у Москвы есть свои красные линии.

"Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать", — отметил он.

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