Путин обсудил удар по Сирии с Роухани, а Зариф – с Джонсоном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани. Стороны обсудили последствия ракетного удара, нанесенного в субботу кораблями и самолетами США, Великобритании и Франции, для ситуации в Сирии.

Президенты считают агрессию стран Запада против суверенного государства нарушением Устава ООН. Подобные атаки могут привести к хаосу в международных отношениях, пишет РИА Новости.

В заключение стороны договорились развивать многоплановое сотрудничество между Россией и Ираном.

В то же время министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре высказал осуждение атаки на Сирию главе МИД Великобритании Борису Джонсону.

Зариф подтвердил, что Иран не приемлет любого использования химического оружия, и отметил, что западная коалиция нанесла удар перед началом работы экспертов ОЗХО на месте предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума.

Зариф также напомнил Джонсону о применении "химического оружия против Ирана со стороны бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна, которое поддержали США, Британия и Франция. Зариф заявил, что Запад применяет двойные стандарты в вопросе использования химоружия.