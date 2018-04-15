Ветеринара, наблюдавшего за животными Скрипалей, запугали

Автор: Дмитрий Киселёв

Продолжается чисто английский детектив с отравлением в Королевстве двух российских граждан — Сергея и Юлии Скрипалей — отца и дочь, которых вдобавок ко всему, похоже, британские спецслужбы еще и похитили.

К сожалению, для официального Лондона, "недоотравленные" русские выжили. Видимо, больница, в которую Скрипали случайно попали, была не очень подготовлена к общему замыслу. По сценарию большой провокации, было бы проще кремировать не только морских свинок и выжившего кота, но и самих Скрипалей. Так было бы драматичнее, улик меньше.

А теперь двух русских приходится куда-то увозить, где-то прятать от родственников, российских дипломатов и журналистов — морока. Но на помощь британским коллегам пришла такая "светлая" организация, как ЦРУ. Мол, скроем отца и дочь в США, сменив имена. Это означает, что никто Скрипалей отныне и не увидит, никто от этих важнейших свидетелей ничего и не услышит.

Представляю себе драму человека, оказавшегося безо всякой помощи один на один с самой мощной спецслужбой мира! Ну, папаша-то ладно — сам выбрал свой путь. Но вот его дочь Юля поехала отца навестить в Англию со сменой белья на неделю, а попала вот в такой переплет. В России — парень, дом, родственники, собака и вся жизнь, а теперь что? Ужас!

Автор: Александр Хабаров

Принимая решение об ударе по Сирии, британское правительство поступило так же, как и с делом Скрипалей: ни с кем ничего не обсуждая и не утруждая себя поиском хоть каких-то доказательств.

Если говорить о Солсбери, то надуманные обвинения в адрес России того и гляди лопнут как мыльный пузырь. Причем проткнут его не выдумки, а убедительные факты.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров огласил выводы экспертов швейцарской химлаборатории в городе Шпиц, которые обнаружили в крови Скрипалей отравляющее вещество под названием BZ.

"BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических соединений не осуществлялось", — заявил глава российского МИД.

Швейцарские эксперты проводили свой анализ по заданию Организации по запрещению химоружия, которой Великобритания предоставила имеющиеся у нее образцы. В этих образцах обнаружилось и пресловутое нервно-паралитическое вещество А-234, названное британцами "Новичком". Причем в такой концентрации, что для отравленных эта доза была бы смертельной.

"Мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему такая информация, которую я зачитал и которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе?" – сказал Сергей Лавров.

До сих пор не было опубликовано ни одного фото или видеосвидетельства того, при каких обстоятельствах были обнаружены Сергей и Юлия Скрипали с признаками отравления.

Через месяц после инцидента в Солсбери британское Министерство иностранных дел разослало журналистам памятку о том, что такое нервно-паралитические вещества и как им противодействовать. Там написано, что те, кто оказывают пострадавшим первую помощь, должны быть обязательно облачены в костюмы индивидуальной защиты.

Одна из фотографий была сделана уже после того, как пострадавших увезли. "Все были в обычной униформе: и врачи, и полицейские. Я думаю, что никто ничего не знал. Охранник сказал, что у мужчины и женщины, похоже, какой-то приступ", — вспоминает очевидец произошедшего Дестини Рейнолдс.

Рейнолдс работает в магазине, который от злополучной скамейки буквально в двух шагах. 4 марта она услышала шум на улице и выбежала посмотреть, что происходит.

"Там была группа примерно из восьми человек. Мне показалось, что они растерялись и не знали что делать. В тот момент шел дождь, кто-то держал зонтики над пострадавшими. Они просто ждали, когда приедут профессиональные врачи, которые знают, что делать. Кто-то пытался оказать первую помощь. Девушку положили на землю. Я не помню, чтобы кто-то занимался ее отцом. Было очевидно, что из них двоих она — в самом тяжелом состоянии. У нее руки тряслись над головой, она произносила что-то несвязное", — рассказала Дестини.

Тем не менее Юлия Скрипаль пошла на поправку первой. Но ни российскому консульству, ни родственникам сейчас невозможно установить с ней контакт. Двоюродная сестра Виктория после отказа повторно подала на британскую визу.

"У меня есть доверенность от мамы Сергея Викторовича. То есть я лечу как ее представитель. Мне они отказали как Виктории Валерьевне Скрипаль, а теперь пусть откажут Скрипаль Елене Яковлевне, 90-летней женщине, которая вправе пообщаться со своим сыном. Если так, о каких правах человека мы тогда вообще можем говорить?!" – возмущена Виктория Скрипаль.

От имени Юлии Скрипаль сейчас делает заявления Scotland Yard. Например, о том, что она не хочет видеть ни официальных российских представителей, ни родных.

"Якобы Юлия пишет о том, что никто не говорит от ее имени. И тут же появляется письмо Scotland Yard, которое говорит об обратном, о том, что письмо как раз написано от ее имени. Все это вызывает у нас дополнительные вопросы и без личного контакта, и без понимания того, что она находится в добром здравии и сознании, и то, что все действия, которые она совершает, осуществляются в полном соответствии с ее пожеланиями. Мы ни одному заявлению от ее имени верить не будем", — отметил Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании.

По версии, озвученной в Лондоне, Юлия Скрипаль, якобы намерена попросить на Западе политическое убежище. Ее сестра в недоумении: в Москве у Юлии остался жених, и свое будущее она связывала с жизнью в России.

"Вот ты живешь, у тебя квартира, ты делаешь в ней ремонт: значит, ты готовишься к новому в своей жизни. У тебя собака, ты нашла работу. Ее все устраивало. Ты живешь с человеком, которого ты любишь, из-за которого ты уехала из Англии. Кто ей мешал оставаться там?" – говорит Виктория Скрипаль.

Отравленная входная дверь в дом Скрипалей считается официальной версией Scotland Yard. При этом домашние питомцы бывшего полковника, которые, по идее, должны были также подхватить отраву, почему-то были спешно уничтожены в секретной химической лаборатории Министерства обороны Великобритании Porton Down.

Ветеринар, который наблюдал за кошками и морскими свинками Скрипалей, запуган так, что говорить с журналистами отказывается. Тем не менее он заявил, что обращался к полиции с предложением позаботиться о животных, но ответа так и не дождался.

"Мы связались с полицией, как только узнали, что мистер Скрипаль был доставлен в больницу. Потом еще несколько раз пытались до них донести информацию о плачевном состоянии домашних животных мистера Скрипаля. Мы связывались с лабораторией Porton Down на случай, если животных необходимо изолировать. Также мы предлагали свою помощь по уходу за ними. Никто из полиции или из Porton Down нам не перезвонил", — сказал ветеринар.

Научно-исследовательский центр Министерства обороны Великобритании находится рядом с Солсбери. Здесь поразительно быстро пришли к выводу, чем были отравлены Скрипали. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева утверждает, что Porton Down с начала 2000-х по заказу из США тестирует боевые отравляющие вещества.

"Я узнала, что Пентагон вложил, как минимум, 17 миллионов долларов в военные эксперименты в Porton Down, включая эксперименты с нервно-паралитическими, биологическими и химическими веществами на 122 тысячах животных. Не уверена, что британскую общественность уведомляли о том, что она была подвержена тестированию химическим веществом в лондонском метро. Этот проект был создан и приведен в действие учеными из Porton Down. Они тестировали газ на пассажирах метро", — сказала Гайтанджиева.

В российском посольстве о загадочном отравлении в Солсбери подготовили свой доклад и назвали его "засекреченное дело". Справедливости ради, это очень громкое, но все же лишь одно из запрятанных в некие сейфы загадочных дел. Таких, например, как смерть Бориса Березовского, или недавнее убийство его давнего соратника Николая Глушкова. Глушкова обнаружили в Лондоне мертвым через несколько дней после событий в Солсбери.

До сих пор, несмотря на прямое обращение к Scotland Yard, никакой информации о расследовании нет.

"Мы, конечно, знаем много экзотических историй из прессы, но на основе этого невозможно работать. Вообще все это ставит под вопрос способность Великобритании соблюдать свои международные обязательства. Это, конечно, прискорбно, но на другом конце этой проблемы стоит авторитет страны, этого правительства. Чем больше ты нарушаешь международное право, тем меньшим авторитетом ты обладаешь", — уверен Александр Яковенко.

Россия действует в рамках существующих соглашений. Через Организацию по запрещению химического оружия Москва обратилась к Великобритании с требованием предоставить необходимую информацию по инциденту в Солсбери. На это обращения Лондон обязан ответить в течение десяти дней.