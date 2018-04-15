"Пудель" Буша снова подал голос

Если суммировать две английские провокации, как с непонятным никому отравлением Скрипалей, так и отравлением международной обстановки с помощью специально для этого отснятого фейка о химатаке под Дамаском, то становится ясно, что это — один большой изощренный сюжет, то ли задуманный вместе с Америкой, то ли Америка к нему подключилась.

Англия затеяла и воплощает его в расчете остаться безнаказанной. Безнаказанной она рассчитывает остаться, просто перестав слышать, что происходит вокруг. Лондон затыкает себе уши, игнорируя общественное мнение в своей собственной стране. Закрывает себе глаза, чтобы не видеть героев, которые снимались в их же ролике о химатаке, а теперь узнают себя на экране. Позорно все это.

Ведь можно было бы и потоньше как-то, ну, не так же грубо! Вроде бы ценностью в Королевстве считается репутация, тогда зачем ее так "палить" сейчас? Никто же верить потом не будет еще долго. Или на что расчет? На мощь своей прессы? Что Америка прикроет? Но ведь и Америка уже не столь всесильна.

Да сейчас это глобальная англо-саксонская провокация, которую решили подкрепить еще и ракетной атакой по Сирии, мол, наказали за преступление. Но ведь само по себе исполненное наказание не доказывает вины.

Российских дипломатов выслали и тем самым вроде как доказали вину России в отравлении Скрипалей. Ничего другого ведь нет. Ни одного твердого факта и даже ни одного подозреваемого. Теперь вот через наказание Сирии вроде как доказывается ее вина. Ну, не дикость?!

Кого и за что будем наказывать следующим? И нет ли опасения, что когда-то так же кто-то поступит в отношении самой Англии? Понравится?

Если же вернуться к репутации, то для того чтобы ее укрепить, лучше просто сейчас извиниться. Откроется же в конце концов все. А так можно свалить все на нерадивых, но инициативных исполнителей и честно попросить прощения. Эффектно выйдет. Это если о репутации.

Хотя, как извиниться? Если, как экс-премьер Тони Блэр за вторжение в Ирак, то не очень поможет. Ведь сейчас и "пудель" Буша Блэр опять призывал поддержать США в ударах по Сирии. Уж если просить прощения, то раскаиваясь искренне. Это лечит.