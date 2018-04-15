Запад хочет подчинить всех: Россию пытаются наказать за нахождение на международной арене

Запад хочет подчинить всех: Россию пытаются наказать за нахождение на международной аренеЧитайте нас в Telegram
Западная тройка: США, Франция и Великобритания — взяла курс на полное и беспрекословное политическое подчинение себе остальных стран, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Когда предлагается разумная альтернатива, она ими отвергается, люди не моргнув глазом начинают повторять всякого рода домыслы, политические инсинуации и ударяются в пустую голую риторику", — цитирует его слова ТАСС.
Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в воскресенье в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что последние санкции, введенные США против РФ, наказывают Россию за одно лишь ее нахождение на международной арене.
"Я действительно могу подтвердить, что санкции, которые вводятся против России, последние, — делается это уже вообще без привязки хотя бы к каким-то реалиям", — подчеркнула Захарова, отвечая на вопрос о письме, направленном послом США в Москве Джоном Хантсманом в российский МИД. В нем говорилось о подготовке новых санкций в отношении РФ.
По словам Захаровой причина введения последних санкций в отношении России так и сформулирована: "за роль России в международных делах".
США 6 апреля ввели санкции в отношении семи крупных российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур в качестве ответа на "злонамеренную деятельность" правительства РФ. МИД РФ со своей стороны заявил, что Россия не оставит новые санкции без жесткого ответа.
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