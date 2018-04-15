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15 апреля 201822:45 Александр Балицкий

Наука будущего: "Курчатовскому институту" - 75

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12 апреля 75-летие со дня основания отметил "Курчатовский институт". Именно там, еще в разгар Великой Отечественной началась разработка советского ядерного оружия. В обстановке строжайшей секретности лучшие умы страны под руководством 40-летнего профессора Игоря Васильевича Курчатова за рекордно короткие сроки создали оружие, которое до сих пор является надежной гарантией безопасности для нашей страны и для всего мира.

Прославившийся на весь мир разработками в области атома Курчатовский институт развивает совершенно новые научные направления: от робототехники до генной инженерии и ядерной медицины. Физики, химики, биологи — два десятка исследовательских станций — все вместе — это и есть центр нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий. Он появился вокруг синхротронной мегаустановки, где по кольцам ускорителя со скоростью света движение нейтронов создает колоссальную энергию.

С помощью гигантского синхротрона здесь совершают просто невероятные открытия, на грани фантастики и за гранью понимания. Уникальная установка позволяет ученым буквально заглянуть внутрь любого вещества и понять структуру материала на атомном уровне.

И вот в присутствии президента ученые открывают новый сверхмощный комплекс. Этот синхротрон — единственный специализированный на постсоветском пространстве. А ведь начиналась нынешняя "фабрика науки" 75 лет назад как сверхсекретная лаборатория №2, где молодому физику Игорю Курчатову доверили исследования урана. Наступление на атомном фронте Советский Союз начинает как раз в дни Сталинградской битвы.

"Курчатовский институт начинался с 20 килограммов урана, с двух граммов радия и с десяти квартир,. И, несмотря на то что у Курчатова был свой кабинет на Лубянке, дали всего десять квартир", — сказал Владимир Путин.

Уникальные архивы института. Фотография, где внутри палатки – землянка. Ученые работали круглосуточно и при любой погоде. Первое штатное расписание — всего-то 13 человек. Письма Сталину — с пояснениями, почему СССР жизненно необходим урановый проект. Распоряжения о премировании сотрудников — почти как в фильме "Офицеры" про красные революционные шаровары.

"Благодарность была объявлена: премировать следующих товарищей месячным окладом. Кого-то — отрезами на костюм, кого-то — кирзовыми сапогами", — вспоминает Наталья Селезнева, начальник отдела фондов научно-технической документации НИЦ "Курчатовский институт".

А вот целая подшивка подписки о неразглашении. Со многих документов и сегодня не снят гриф "секретно". Когда в августе 1945-го американцы сбросили свои бомбы на Хиросиму и Нагасаки, у Советского Союза уже не осталось выбора: вопрос стоял, быть или не быть цивилизации? И всего через год Курчатов реализовал цепную реакцию деления урана.

Первый физический реактор. Чтобы его создать, отстроили и запустили несколько десятков предприятий по всей стране. Только для корпуса нужно было 430 тонн чистейшего графита. В 1949-м ядерная монополия США разрушена. После этого Советский Союз уйдет далеко вперед. Но прежде чем Курчатов снова возьмет на себя смелость и предложит развернуть ядерную физику на мирный лад, испытает водородную, а затем и термоядерную бомбы.

Опередить весь мир курчатовское наследие помогло и в создании принципиально нового оружия.

"В Послании я подробно говорил о новых образцах стратегического оружия России, которого сегодня нет ни у одной страны мира. Мы смогли создать такие разработки только потому, что у России есть мощная фундаментальная наука, передовая исследовательская, технологическая, промышленная база. И — главное — максимальный кадровый потенциал", — отметил Владимир Путин.

За десятилетия в институте изменилось многое, кроме разве что "хижины лесника", — так сам Курчатов называл свой двухэтажный домик. Внизу гостиная — с камином и роялем. В рабочем кабинете — массивные шкафы с книгами. На столе — очки, неоконченная рукопись — расчеты и пометка "последняя реакция нейтронов", телефон — прямая связь со Сталиным.

Первая атомная подводная лодка, первый в мире атомный ледокол, первая атомная электростанция, первый ускоритель термоядерного синтеза — то самое "искусственное солнце" – Токамак, источник неиссякаемой энергии.

Похожую международную установку ИТЭР по нашим технологиям только строят во Франции. А в России даже Интернет, и тот впервые появился именно здесь.

Результаты исследований поступают в суперкомпьютер, способный просчитать десять в 15-й степени операций в секунду.

Как и в курчатовские годы, сегодня здесь многое уникально. В фотобиореакторе выращивают, казалось бы, обычные водоросли. Но именно из них можно получить экологически чистое биотопливо и даже антибиотики.

Создание современных лекарств — вообще особое направление. Таргетные препараты — это когда нанокапсулы доставляют лекарство точно в цель.

Или уникальный нетканый материал из волокон, которые глаз даже не видит. Уже применяется как противоожоговое покрытие. А на биоразлагаемых полимерах вообще можно высаживать человеческие клетки и выращивать новый сосуд, трахею или кожу для трансплантации.

А в одной из лабораторий изучают сознание. Ученые приближаются к созданию и искусственного интеллекта. Роботы не просто выполняют команды, а начинают думать.

"Сегодня важно, опираясь на накопленный потенциал, вывести на конкурентный мировой уровень и нашу гражданскую науку. Россия должна быть в числе ведущих стран мира по целому ряду ключевых научных направлений. В ближайшие годы в науке мы должны реализовать национальный проект, который по своему масштабу, историческому значению для страны должен быть сопоставим с атомным и космическим проектами", — подчеркнул Владимир Путин.

Сегодня здесь уже создают науку будущего. Собственно, это и есть принцип Курчатова: мыслить на столетие вперед. Для того и строят на площадках института более совершенные синхротронные источники — уже четвертого поколения.

Текст: "Вести недели"

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