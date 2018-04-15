Выборы в Венгрии выиграла правящая коалиция

Национальный избирательный комитет Венгрии подсчитал 100 процентов голосов избирателей на очередных всеобщих выборах в Государственное собрание 8 апреля, пишет ТАСС.

Согласно опубликованным данным коалиция "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии набрала 49,6 процентов голосов. Христианско-демократическую народную партию возглавляет действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Оппозиция не смогла приблизиться к результату лидеров: движение "За лучшую Венгрию" набрало 19,2 процента голосов, а блок Венгерской социалистической партии и "Диалога во имя Венгрии" — 12 процентов.

Избираемые на четыре года 199 депутатов парламента имеют право принимать конституцию, законы, избирать президента, утверждать премьер-министра по представлению президента и принимать бюджет.