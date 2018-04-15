На севере Москвы задымился бизнес-центр

На севере Москвы задымился пятиэтажный бизнес-центр, 150 человек эвакуированы. Пожарные прибыли на 2-ю Хуторскую улицу и быстро ликвидировали тление утеплителя на пятом этаже, передает ТАСС.

20 марта 2010 года в этом здании бушевал пожар площадью одна тысяча квадратных метро. Эвакуацию проводил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Москве Евгений Чернышев. Были спасены 6 человек. Сам Чернышев погиб.