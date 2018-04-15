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15 апреля 201823:00 Денис Давыдов

Выборы в Венгрии: союз Орбана оставил "Йоббик" позади

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Венгрия подвела итоги парламентских выборов, прошедших 8 апреля. Более чем уверенную победу одержал "Венгерский гражданский союз" действующего премьера Виктора Орбана. Теперь у них — 134 кресла в парламенте — две трети. На втором месте — крайне правая партия "Йоббик".

Недвусмысленный сигнал Евросоюзу. Венгры — за независимую политику. А значит, Будапешт с новой силой будет выступать против миграционной политики Евросоюза, тем более что Венгрии есть кого к себе приглашать из-за рубежа, — венгров.

Победа — безоговорочная. Радуются так эмоционально, что лидер партии "Фидес" венгерский премьер Виктор Орбан просит сторонников успокоиться, а они снова и снова купают его в овациях.

"Мы победили! Венгрия одержала великую победу. Теперь уже позади большое сражение. Нам удалось одержать жизненно важную победу, и теперь у нас есть шанс защитить Венгрию", — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Борьба с наплывом мигрантов — ключевая тема предвыборной кампании партии "Фидес". Во многом благодаря неприятию беженцев она и получила большинство голосов. Под такую агитацию венгры охотно отдавали свои рекламные щиты, которые стоят на их частных участках.

Уже неделя, как выборы прошли, партия Орбана победила, а плакаты снимать не спешат. Это больше, чем политическая реклама, — позиция. И рядовые жители, и власти стоят на своем: Венгрии не нужны мигранты. Тех, кого Евросоюз именует беженцами, Орбан, не стесняясь, называет захватчиками. Его позицию разделяют минимум полтора миллиона соотечественников, отдавших правящей партии свои голоса. За "Фидес" — почти половина из тех, кто пришел на участки.

Анжела Ткач — одна из тех ста тысяч закарпатских венгров, у которых есть двойное гражданство. Она ездит на заработки в Будапешт с тех пор, как получила второй паспорт. Их Будапешт годами массово раздает этническим венграм. А еще в самой западной области Украины на деньги из соседней страны ремонтируются больницы, строят дороги, школы, детские сады.

Венгерские каналы регулярно рассказывают о концертах своих артистов в украинских Ужгороде, Берегове, Мукачеве. Поют на венгерском. Вопрос родного языка в Закарпатье стоит остро после принятия закона об образовании, который жестко ограничил права нацменьшинств.

Киеву явно не по себе. Там так боятся отделения Закарпатья, что в область стягивают дополнительные войска. Генштаб объявил о переброске горно-штурмового батальона. Украинские националисты перед выборами угрожали заблокировать венгерские консульства, чтобы желающие не смогли голосовать, но обошлось без эксцессов, тем более что значительная часть закарпатских венгров предпочла перейти границу и спокойно отдать свой голос на исторической родине.

Территория Украины. Территория Венгрии. Серая черта — граница. Мы отъехали от КПП буквально на километр, и нам встретился первый агитационный плакат, который приглашает прийти на выборы и проголосовать. Надпись на нем гласит: "Венгрия для нас – приоритет!"

Национальный лидер Орбан своих собирает в единый кулак. Он не зря слывет в ЕС евроскептиком. Абстрактным европейским ценностям предпочтительней интересы родной страны и народа, который в прошлом веке лишился 70% своей территории. Так Венгрию наказали за Первую мировую войну. В 1920 году страны-победительницы настояли на договоре, который в истории получил название Трианонский. В Венгрии его по сей день называют "Трианонским позором".

Буквально через несколько месяцев после подписания Трианонского договора в городах и поселках начали появляться монументы. По всей стране их сейчас десятки. Это места скорби, куда жители приходят оплакивать расчлененную Венгрию. На монументе обязательно — очертания страны. Но это не те границы, которые мы видим на современной политической карте мире. Это та великая огромная Венгрия, чьи земли растащили соседи. И обязательна надпись: "Я верю. Так было и так будет".

Сохранились венгерские патриотические плакаты — руки соседей "дербанят" страну. Больше всех досталось Румынии 100 с лишним тысяч квадратных километров земли и 1,7 миллиона человек населения.

Свой этнический флаг румынские венгры при первой возможности стараются выставить на видное место. Вешать символ на здания запрещено. Как запрещена им и территориальная автономия, которой венгры Трансильвании добиваются не первый год.

"Мы обращаемся к парламенту Румынии уже в третий раз. Сейчас объединились все венгерские организации и партии, и мы настаиваем на автономии", — сказал Эрно Франксали, председатель Трансильванcкой народной партии Венгрии.

Сам Виктор Орбан поддерживает идеи венгерских национальных автономий. Вот фотографии его поездки как раз в Румынскую Трансильванию. К ним, словно намекая, прикрепил еще и снимки значков с символикой единой великой Венгрии.

В Румынии венгры толпами шли голосовать: 96% — за партию Виктора Орбана. Януж Болаж тоже за него. Этнический венгр, фермер в пятом колене. Именно на этих склонах скот начал разводить еще его прадед, но сегодня семья здесь чуть ли не на птичьих правах.

"Я 30 лет не могу получить от румын все необходимые документы на землю. Они постоянно откладывают. А если бы у нас была автономия, порядок быстро можно навести. Мы не хотим отделяться от Румынии, нам просто нужно больше прав", — говорит фермер.

Януж ведет нас к своему трактору. Хвастает, что скоро у него будет десять таких. Бесплатно — грант от правительства Венгрии. Бухарест знает о щедрых подарках, обвиняет Будапешт в разжигании сепаратизма, грозится выслать посла.

На нападки венгерский лидер недавно ответил, что страна не может быть успешной, если ее граждане за границей живут хуже, чем на исторической родине. И, судя по результатам выборов, его народу такой подход явно по душе.

Текст: "Вести недели"

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