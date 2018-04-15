Шестеркин помог олимпийской сборной России победить норвежцев

Олимпийская сборная России по хоккею во второй раз подряд оказалась сильнее норвежской команды. На этот раз российские хоккеисты с минимальным счетом обыграли соперника – 1:0. Ворота национальной команды защищал в этой встрече вратарь санкт-петербургского СКА Игорь Шестеркин.

Норвежские хоккеисты так и не смогли забить ни одной шайбы. Зато Илья Михеев на 26-й минуте сумел вывести сборную России вперед. Как оказалась, этот гол стал победным. Россияне в рамках Еврочелленджа дважды обыграли норвежских хоккеистов. Обе встречи прошли в городе Йевик (Норвегия).