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15 апреля 201822:15 Антон Лядов

Конспирация прежде всего: подробности междусобойчика непримиримых либералов

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13 апреля в Вильнюсе завершился некий так называемый "Форум свободной России" — двухдневный междусобойчик непримиримых, называющих себя либералами. Литовская столица принимает эту унылую кампанию уже в пятый раз. Уже по сложившейся традиции форум, где большинство — эмигранты, клял в России все — от народа до Путина.

О грустном, впрочем, недолго. Свежую тему подкинул почетный литовский гость Витаутас Ландсбергис. В советские времена спикер Верховного Совета, а потом это место унаследовал и в Сейме. Почтенный старец дрожащим голосом поинтересовался у российских оппозиционеров, как они готовятся к будущему расчленению России. Оказалось, что лишь об этом наша заграничная оппозиция и думает. Просто как-то случая не было высказаться раньше. Но тут и понеслось...

"Меня зовут Юрий. Я – журналист. Отлучился буквально на 10 минут из зала — вернулся и не нашел на своем месте блокнота, ручки, портфеля и куртки", — после этих слов становится понятно, чем именно рискуют участники форума "Свободная Россия", которые набираются смелости ехать обсуждать судьбы России на форум в европейский Вильнюс.

"Люди, которые приезжают сюда, рискуют гораздо больше, чем те, кто выходят на улицу. Большая часть из нас проживает сегодня за рубежом", — сказал участник форума Гарри Каспаров.

Каспаров прорывался в Литву из далекого Нью-Йорка, где живет уже несколько лет. Аркадий Бабченко — из Чехии. Евгения Чирикова преодолела четыре сотни героических километров, приехав из Эстонии.

"То, что мы вообще живы, что мы объединяемся и в состоянии хоть как-то объединяться, — это чудо", — говорит Чирикова.

Конспирация — превыше всего. Где встречи, никому не говорят. Но все находят. Один день — офис с видом на живописный сквер. Другой — здание с фасадами в стиле барокко.

Старый город Вильнюса. Литва. Для очередной встречи участники выбрали один из старейших отелей города — он был построен еще в начале ХХ века. Сегодня это пятизвездочная гостиница. Впечатление, что проходит все в условиях секретности: ни табличек, ни знаков о том, что здесь проходит хоть какое-то мероприятие.

Встреча — в дальнем конференц-зале отеля. Здесь готовят бокалы для участников. О том, кто именно и для чего собирается, свидетельствует единственная табличка: конференция "Как противостоять кремлевской пропаганде".

Формально любую фразу кого бы то ни было из участников, которую мы приведем в эфире, они, конечно, могут назвать вырванной из контекста. Впрочем, весь контекст доступен любому желающему на YouTube.

Два видео по девять часов заседаний. Отважных нашлось немного: у роликов пока не набралось и по десять тысяч просмотров. По меркам современного Интернета это даже не "мало" — это вообще ничего. Любопытно, что возможность оставлять комментарии они отключили. И даже скрыли лайки и дизлайки, то есть невозможно понять, зрителям ролик понравился или нет. В общем, все в духе демократии и свободы слова.

"В России, на мой взгляд, нет ни нации, ни народа, ни граждан. Сейчас в ней крепостные", — сказал журналист Аркадий Бабченко.

Какой же будет лучший термин для элиты на сцене, так сказать, надежды демократов?

"Если мы говори о возможности, способности оппозиции заместить 100 тысяч человек, я не вижу таких возможностей, я даже на 10 тысяч не вижу таких возможностей. У оппозиции очень мало компетентных людей, которые могли бы заполнять большое количество позиций. Какие-то радикальные изменения к лучшему я видел бы только в условиях завоза, например, 30 тысяч голландцев, датчан или кого угодно из других стран", — отметил политолог Дмитрий Некрасов.

Завести "кого угодно" из других стран, чтобы управлять россиянами. А, в общем-то, чего возить, поступает следующее предложение, можно просто передать российские города в подчинение любой другой страны. Сгорбившийся первый руководитель постсоветской Литвы Витаутас Ландсбергис — не без труда стоя на ногах — зачитывает предложение в зале. Гарри Каспаров, как минимум, к этому готовится. И давно.

"У Дальнего Востока, как и у Сибири, есть две опции: или это становится Китаем — и это вопрос времени — просто такой ползучей китайской аннексии — или это становится единым евразийским пространством от Лиссабона до Владивостока", — уверен Каспаров.

Сначала все, что западнее Уральских гор, решили отдать Европе. Что там за области находятся, активисты даже не вспоминали. Потом решили, что и Уральские горы европейским ценностями не помеха. А вот регионы, где плюсовая температура всего 4 месяца в году, решили, что Европы пока не достойны.

"Кому нужна Якутия? Там плохой климат. Посмотрите на Канаду, там никто не живет. Большая часть Канады — это такая же Якутия. Там жить плохо, вредно для жизни", — заявил адвокат Павел Ивлев.

Интересно, что об этом думает миллион жителей Якутии?..

"Давайте забудем про все эти огромные регионы. Они все равно, скорее всего, так и останутся неким источником сырья, пушнины, но не более того", — уверен Ивлев.

На этом прогрессивные предложения не закончились.

"Если мы посмотрим на остальной мир — все империи давно развалились. И Россия – последняя. Точнее остатки последней империи, поэтому естественный путь этой страны — это некое размежевание", — продолжил Павел Ивлев.

"Лично для меня самым оптимальным вариантом на месте этого гигантского кровавого монстра были бы 10 удельных княжеств, которые занимались бы внутренними разборками, которые бы воевали друг с другом, а дальше бы не лезли. Меня бы это устроило вполне. После этого я бы закончил свою оппозиционную военно-корреспондентскую деятельность и пошел бы писать детские книжки", — признался Аркадий Бабченко.

За детей, которые никогда не прочтут эти книжки, можно только порадоваться. А если серьезно, то, несмотря на все безумие этих речей, подобные форумы открыто ставят задачу: любую акцию представить политической.

Литовские активисты уже подали в местный Сейм обращение с просьбой разобраться с тем, почему эти сходки проходят в Литве и кто им помогает с организацией.

"Они отрабатывают и деньги и хотят показать себя очень важными. Такие провокации не нужны, такие форумы не нужны. И мы решительно против этого!" – заявил журналист Гедрюс Грабаускас.

Следующие 18 часов ярких высказываний активисты обещают уже осенью. На новой сходке.

Текст: "Вести недели"

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