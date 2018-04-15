О химатаке в Думе слышали все, кроме ее жителей

Колонна тяжелой инженерной техники и грузовики со стройматериалами — гуманитарная помощь от России. Бульдозер, экскаватор, кран, в грузовиках — катушки с кабелем, трубы, доски — все то, что сейчас так необходимо городу Дума, что семь лет был под властью боевиков и за это время серьезно пострадал от террористов. Накануне вся эта техника была торжественно передана в распоряжение местных властей.

Временной администрации Думы — всего несколько дней. Законная власть пришла в город только недавно вместе с первой колонной военной полиции Минобороны России.

Каждый местный житель старается лично пожать руку нашим военным и сфотографироваться с ними. На улицу, кажется, вышел весь город. Повсюду сирийские национальные флаги.

Люди устали от войны и провокаций, от власти террористических группировок. Они надеются, что в их дома наконец-то вернется мирная жизнь.

Из Думы вышли последние участники незаконных бандформирований. Как здесь относились к террористам, лучше любых слов говорят видеокадры. На улице появляются несколько боевиков. Открывают огонь в воздух, пытаясь напугать мирных жителей. Но тут же получают отпор в виде града камней. Бесстрашные жители Думы — с булыжниками против автоматов — берут верх и вынуждают террористов отступить. Сегодня Дума, как и вся Восточная Гута, полностью свободна от радикалов.

Больница Думы, которая еще недавно, когда в городе хозяйничали боевики, якобы подверглась химической атаке и в которой снимали свой ролик скандально известные "белые каски".

Российские офицеры радиационной, химической и бактериологической защиты, которые прибыли сюда, проходят внутрь, изучают все помещения, общаются с персоналом и пациентами. Никаких тысяч, сотен, десятков, да хотя бы одного пострадавшего в больнице не нашли. Это подтверждают и медики Красного Полумесяца.

Про якобы химатаку в Думе слышали, кажется, уже все, но только не сами жители этого города. "Не было никаких химических атак. Да, были обстрелы, но обычными боеприпасами. Химических боеприпасов не было, не было отравлений и ничего подобного", — говорят местные жители.

14 апреля в Думе должна была начать работу специальная миссия Организации по запрещению химоружия. Однако из-за ракетных ударов коалиции во главе с США этого не произошло. Остается надеяться, что международные специалисты все же посетят Думу лично. А сам доклад ОЗХО с ответом на главный вопрос, была ли все-таки химатака в Думе, будет основан на фактах, а не роликах из Интернета.