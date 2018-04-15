Митрополит Иларион рассказал, кто должен служить в армии

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" поделился своим мнением о будущем российской армии. Митрополит Иларион уверен, что в России должна быть полностью профессиональные вооруженные силы. "Контрактники будут относиться к своим воинским обязанностям именно как к профессии и призванию", — сказал митрополит.

По мнению иерарха, самая боеспособная армия та, которая обходится без солдат-срочников. В то же время митрополит приветствует приход в армию женщин, если те чувствуют в себе призвание.

"Я благодарен Богу за то, что отслужил два года в армии, это был очень полезный для меня опыт", — поделился личным митрополит Иларион.