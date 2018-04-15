Дамаск атакован: один погиб, девять ранены

Боевики обстреляли жилой квартал сирийского Дамаска — по району Эт-Тадамун было выпущено семь снарядов. В результате обстрела один человек погиб, девять были ранены, передает ТАСС.

Еще два человека пострадали в Хомсе при обстреле квартала Эль-Аббасия.