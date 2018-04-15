Тренер "Спартака" Каррера: будем бороться до конца

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что пока остается хотя бы теоретическая возможность выиграть чемпионат России, его команда будет бороться до конца. Также итальянский специалист похвалил футболистов "Урала" за хорошую игру в обороне.

"Мы очень много ошибались, что не очень привычно. Но не только в центре обороны. Все ошибались, было много неправильных передач. Что касается выхода Пашалича, то я сделал эту замену, чтобы поменять игру", — приводит слова Карреры РИА Новости.

Еще наставник "красно-белых" отметил игру "Уфы" в обороне. "Хочу поаплодировать "Уралу", потому что они хорошо сыграли в обороне. Даже если у нас были моменты, мы не могли ими воспользоваться. Мы старались сломать оборону за счет комбинаций, за счет навесов, но они хорошо сыграли", — заявил итальянец.

На пресс-конференции после матча Карреру спросили про шансы "Спартака" на чемпионство. "Пока математически мы не проиграли (борьбу за чемпионство), будем бороться до конца. Сегодня мы не вышли на поле с правильной спортивной злостью", — ответил главный тренер "Спартака".

После 26-го тура "красно-белые" уступают "Локомотиву" пять очков, проведя на игру больше. Спартаковцам осталось сыграть в чемпионате России четыре матча.