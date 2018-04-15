Западная коалиция спутала химоружие с лекарствами

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Конфликт в Сирии 50 минут назад
Западная коалиция спутала химоружие с лекарствамиЧитайте нас в Telegram
После первого ракетного пуска атака длилась еще 50 минут. В Сирии — выходной, жители столицы еще не проснулись. В 4 утра в небе над Дамаском стало светло. Появились первые срочные сообщения о массированном ракетном ударе, в это же время стало понятно: ракеты сбивают на подлете к целям.
Тогда главный вопрос был, сколько "Томагавков" и ракет класса "воздух – земля" найдут свои цели? В Вашингтоне, судя по всему, уже готов был победный доклад, его и озвучили: мол, все, что хотели разрушить, разрушили. Но реальность совсем иная, причем мир подобного ни в конце ХХ, ни в XXI веке не видел. Сирийским расчетам ПВО удалось уничтожить 71 из 103 ракет.
Еще до публикации этой статистики стало понятно: Дамаск справился. Это видео снято через несколько часов после удара. Башар Асад, как обычно прибыл, на работу в президентский дворец. Администрация главы государства дала понять: Асад в столице, не в бункере. Все, как всегда.
Аэродром Думейр, что к востоку от Дамаска. Авиабаза была целью, как и другие аэродромы, американо-британо-французского удара. Здесь же находятся системы ПВО, которые прикрывают и базу, и столицу.
Одна из машин зенитно-ракетного комплекса "Бук". Его расчет участвовал в обороне аэродрома Думэйр. В небе над авиабазой сирийские военные сбили 12 американских ракет. В результате действий специалистов ПВО инфраструктура аэродрома не пострадала.
Командир расчета ЗРК "Бук" майор Мухамед говорит, 12 из 12 ракет удалось сбить, потому что были готовы к удару. Специалисты расчета хорошо знают свое дело.
Кадры, которые комментировать нет смысла. Бойцы сирийской армии, которые не на дежурстве или в наряде, проводят свободное время на авиабазе. Война войной, а футбол по расписанию.
Безусловно, не везде были сбиты все ракеты. В Дамаске утром 14 апреля жители наблюдали взрывы в районе исследовательских центров в Бардзи и Джамрае, на аэродроме Меззе. Нашей группе удалось побывать в Барзи. Все, что осталось от НИИ развития фармацевтической и химической промышленности, — здание лаборатории разрушено полностью.
Западные политики утверждали, что здесь ученые разрабатывают отравляющие вещества, но эксперты Организации по запрещению химоружия инспектировали объект и сотрудники говорят: в НИИ работали над лекарствами, занимались студенты.
Доктор Яруб Хаддур, преподаватель института, который работал в этой лаборатории, теперь помогает разбирать завалы. "Когда американцы разрушили наш комплекс, я плакал, потому что это место для меня как дом. Я чувствовал, что мой дом рухнул, как будто моя семья была внутри. Все эти годы вместе со студентами мы много и успешно работали, мне сложно понять, зачем они это сделали", — сказал Яруб.
В результате атаки США и союзников нет погибших. Здесь итог восприняли и как военную победу, и, конечно, как победу моральную.
Американские, британские и французские военные нанесли удар, не дожидаясь выводов Организации по запрещению химического оружия, значит, не важно, была ли химатака в Думе или нет, без санкции Совбеза ООН, значит, незаконно. К тому же сирийцы своими силами отразили атаку. Российские расчеты ПВО не участвовали. Угрозы для российских военнослужащих не было.
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