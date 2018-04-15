Вашингтон заявил, что союзники Москвы ей вредят

Представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News пригрозила России международной изоляцией. Хейли считает, что русским посылаются ясные сигналы с тем, как и когда действовать. По словам Хейли, США ради нормальных отношений с Россией не откажутся от своего недовольства ее выбором друзей. "Я имею в виду, что Россия продолжает знаться не с теми, например, на Украине, поддерживая Мадуро в Венесуэле, покрывая Асада в Сирии или взаимодействуя с Ираном", — пояснила американский дипломат.

Хейли уверена, что друзья России ей же и причиняют вред. "В настоящий момент у них нет хороших друзей", — заявила Хейли.

Когда Хейли попросили описать отношения Штатов и РФ за 15 секунд, она ответила: "Они натянутые. Мы всегда будем надеяться на достижение лучших отношений, но мы не будем ради этого мириться с плохим поведением".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что Россия не стремится быть в друзьях у Америки, но требует цивилизованных отношений, пишет ТАСС.