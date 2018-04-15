Opera VPN прекратит работу после блокировки Telegram

С 30 апреля приложение Opera VPN для iOS и Android прекратит свою работу. Об этом объявила в сообщении Opera Software на своем официальном сайте и пообещала сохранить конфиденциальность своих клиентов.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора. За отказ предоставить ключи шифрования ФСБ мессенджер Telegram будет заблокирован.

В Госдуме намерены запретить VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки.