Захарова рассказала, что общего у Солсбери и Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о существовании связи между "делом Скрипалей" и ситуацией в Сирии. "Между Сирией и делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов", — сказала она в воскресенье в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Так, Захарова обратила внимание на то, что в обоих делах фигурируют СМИ и социальные сети, на которые опираются США, Великобритания и Франция, приводя свои аргументы. Такую общность двух ситуаций официальный представитель российского МИД назвала "умерщвляющей пропагандой".

"Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие", — добавила Захарова.

Накануне того дня, когда США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия (утром 14 апреля), официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийском городе Дума целиком является постановочным.

В деле об отравлении экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии также много неясного. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, но конкретных доказательств не приводит. Москва это категорически отрицает.