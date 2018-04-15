Захарова рассказала, что общего у Солсбери и Сирии

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Отравление Скрипаля 17 минут назад
Захарова рассказала, что общего у Солсбери и СирииЧитайте нас в Telegram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о существовании связи между "делом Скрипалей" и ситуацией в Сирии. "Между Сирией и делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов", — сказала она в воскресенье в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Так, Захарова обратила внимание на то, что в обоих делах фигурируют СМИ и социальные сети, на которые опираются США, Великобритания и Франция, приводя свои аргументы. Такую общность двух ситуаций официальный представитель российского МИД назвала "умерщвляющей пропагандой".
"Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие", — добавила Захарова.
Накануне того дня, когда США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия (утром 14 апреля), официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийском городе Дума целиком является постановочным.
В деле об отравлении экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии также много неясного. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, но конкретных доказательств не приводит. Москва это категорически отрицает.
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