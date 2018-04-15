ZDF - об ударе по Сирии: остается надеяться лишь на рационализм Путина

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Конфликт в Сирии 3 минуты назад
ZDF - об ударе по Сирии: остается надеяться лишь на рационализм ПутинаЧитайте нас в Telegram
Автор: Дмитрий Киселёв
А что Европа? Кто там и как себя чувствует в условиях дикого вранья, англо-американских провокаций, военной агрессии против Сирии и всей этой чернухи в адрес России?
Германия, выслав для отвода глаз минимальное количество дипломатов, потом сразу же одобрила строительство "Северного потока-2", а позже отказалась участвовать в военной операции против Сирии.
На этом фоне явно оживилась Франция. Если до недавнего времени от континентальной Европы именно Германия была привилегированным партнером Америки, то сейчас все сильно изменилось. Ангела Меркель — женщина явно не во вкусе Дональда Трампа. Да и в ходе избирательной кампании в США они друг о друге столько всего наговорили, что отношения теперь строить трудно. Особых перспектив нет.
Чувствуя вакансию, президент Франции Эммануэль Макрон решает оттеснить Германию с позиции главного европейца для США и ради Америки готов чуть ли не на все, рассчитывая, что тем самым и Париж нарастит свой вес и внутри Европы.
Получается иногда смешно. Министр французских Вооруженных сил Флоранс Парли даже взяла на себя инициативу заявить, что Москву предупреждали о ракетной атаке по Сирии. К чему это, когда всем известно, что у российских военных и американских в Сирии — прямая линия связи и договоренность о взаимном избежании инцидентов? А так сама Франция сообщает, что русских предупреждали.
Тут вспоминаются слова президента Жака Ширака, сказанные им в адрес Румынии и Болгарии, когда те, еще будучи кандидатами в члены Евросоюза, горячо поддержали американские планы по вторжению в Ирак: "Эти страны упустили хорошую возможность промолчать".
Но сейчас это уже не только о самой Франции. Упустил хорошую возможность промолчать сейчас и поляк Дональд Туск — глава Евросовета.
"Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не могут продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не без ущерба. ЕС будет вместе с нашими союзниками на стороне правосудия", — заявил Туск.
Говорить столь категорично за весь Евросоюз сейчас, как минимум, рискованно. Что внутри ЕС?
Автор: Михаил Антонов
Сто ракет еще не стратегия. Только в этом в Европе, пожалуй, сходятся все. В остальном — разброс мнений: кто-то, например, считает, что тысяча ракет на голову Асада — вот это было бы более концептуально.
"Если удар и можно критиковать, так только по той причине, что ракет было слишком мало, а дворцы, аэропорты и ВВС Сирии остались целыми", — написала Bild.
Справедливости ради, газета Bild выглядит "наглухо отмороженной" даже на фоне тех европейских политиков и СМИ, которые, в принципе, поддерживают метод ночных бомбардировок. Таких, конечно, большинство — это все-таки НАТО, хотя НАТО как организация в налете не участвовала.
Еще не успели остыть пусковые шахты ракет, а одобрение Трампу и компании уже выразили Дания и Нидерланды. Председатель Евросовета Дональд Туск по примеру американского тезки с утра пораньше схватился за Twitter: одобрять от имени всего Евросоюза.
Через несколько часов после атаки на сайте Ангелы Меркель появилось следующее заявление: "Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совбеза ООН взяли на себя такую ответственность. Военные действия были успешными и соразмерными, чтобы привлечь внимание международного сообщества к применению химоружия в Сирии и избежать дальнейших нарушений со стороны сирийских властей".
Учитывая то, что Германия отказалась от прямого военного участия в операции (это моментально принесло канцлеру плюс 2% рейтинга), Меркель и не могла не выказать союзникам формального одобрения. Интереснее проговорился министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
"ООН должна вести инициировать переговорный процесс, но от нас требуются обязательства эффективного участия. Мы будем сотрудничать с Францией по созданию международного формата общения между влиятельными странами, которые могли бы предложить новую повестку политического процесса", — отметил Маас.
"Томагавки" — оружие дипломатического пиара: не важно, как отработают старые ракеты против старых зениток, важна картинка в телевизоре и Интернете, важно, что напишут об этом СМИ и как интерпретируют аналитики.
Запад собирается создавать альтернативу российско-ирано-турецкой Астане, потому что он там не участвует, не может моделировать будущее Сирии, что в перспективе ограничит его влияние на Ближнем Востоке. Вот, собственно и ответ на все вопросы, который задают, в частности, немецкие левые.
"Я помню времена, когда американский глава Госдепа сидел перед Советом Безопасности и, разумеется, однозначно доказал, что Хусейн и Ирак располагали оружием массового уничтожения. Тогда все оказалось ложью. Мне кажется, нам стоит быть более подозрительными. Какой интерес может быть у Сирии, Асада и Путина сейчас применить химическое оружие, чтобы тем самым спровоцировать военный удар США?" – задается вопросом Грегор Гизи, глава объединения левых партий в ЕС.
Интереса — ноль, но Турция в отличие от осудивших атаку России и Ирана ее одобрила, хотя, наверное, важнее то, что с базы Инжерлик на бомбежки Сирии не взлетел ни один самолет. Эрдоган не любит Асада, к тому же у него было слишком мало поводов в последнее время, чтобы проявить солидарность с лидерами НАТО, которые остаются военно-политическими союзниками Анкары. Но главное заключается в том, что у Турции слишком сложная партия в регионе, чтобы всегда быть одной и той же: она воюет с курдами, которых сама считает террористами, но которых поддерживают США, она исподволь противостоит расширению шиитского влияния Ирана и конкурирует с Саудовской Аравией за лидерство в суннитском мире, ей жизненно необходимо сохранить газовые и туристические потоки из России. Это и многое другое — те национальные интересы, которые приходится брать в расчет, чтобы иметь возможность для взаимодействия с Эрдоганом в решении ключевых задач — уничтожения ИГИЛ (запрещена в РФ) и сохранения Сирии как единого государства. Ради этого изначально все там и собирались.
"Продолжаю верить как западник, который любит Америку и Европу, что Россия при Путине должна рассматриваться как стратегический партнер, а не как противник. Это не означает, что не может быть разных точек зрения или разнящихся интересов. Это означает, что такие противоречия надо решать в согласии, а не в конфликте с Москвой", — уверен Сильвио Берлускони.
Точка зрения, которой придерживается бывший премьер-министр Италии, вытеснена на периферию — геополитические цели Запада и подходы к их достижению в целом противоположны: Сирия, как до нее Украина, теперь превращена в место противостояния России. Почти любыми средствами и пока чужими руками. Это заставляет некоторых ставить сегодня вопрос так, как его формулирует федеральный президент Германии Штайнмайер.
"Ничего не получится без соседей по региону, но ничего не начнется без США и России. Большие державы несут большую ответственность. Здесь нужно сделать первый шаг, Путин и Трамп обязаны миру. Если Вашингтон и Москва в вопросе Сирии не найдут пути друг к другу, шансы на улучшение ситуации в Сирии равны нулю", — считает Штайнмайер.
Так это хотят представить на Западе — без США проблема не решаема. Но суть как раз в том, что шансы на улучшение в Сирии возросли колоссально. В течение ближайших месяцев задача по уничтожению ИГИЛ может быть решена, законная власть установлена на всей территории государства. Это при нулевых шансах победы Асада химические атаки не инсценировались бы, а ракеты бы не летали.
Если вынести за скобки личные проблемы Трампа с прокурорами и порнозвездами, как, должно быть, велика степень отчаяния Запада, теряющего Ближний Восток, что три его ведущие ядерные державы идут на риск прямого столкновения с Россией и, возможно, Китаем. Перспектива так себе: журналисты немецкого телеканала ZDF в эфире называют удар коалиции "хирургическим", а потом делают записи в Twitter о том, что миру остается надеяться только на рационализм президента Путина.
В общем, оценивая реакцию Европы на бомбежки Сирии, стоит задаться одним вопросом: что она одобряет на самом деле в глубине души, акцию возмездия за применение химического оружия правительством Асада или то, что эта акция с военной точки зрения все-таки не имела никаких последствий?
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