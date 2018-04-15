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Отравление Скрипаля 15 минут назад

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15 апреля 201821:35 Дарья Григорова

Скрипали сделали свое дело и пропали

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Так где же сейчас Скрипали?

Неотложной помощью для британских политиков стали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые поступили в госпиталь на скорой. Как экстренное медицинское вмешательство это дело помогло отвлечь британцев от других проблем. Скрипали же будто выполнили свою функцию и исчезли.

Пациентов в огромном окружном госпитале не одна сотня человек. Но за целый месяц пребывания Скрипалей в этих коридорах их никто так и не запечатлел.

Где-то в стационаре окружного госпиталя Солсбери сейчас и должен находится бывший британской разведки. Глав врач утверждает, что он вышел из критического состояния, а значит, переведен из отделения интенсивной терапии. Но какой-то особенной охраны здесь нет.

А тут еще и Юлия Скрипаль покидает одну из палат тайно под покровом ночи. Ее якобы выписывают поздним вечером 9 апреля. Один из британских таблоидов распространил видео, однако ясно, что к Юлии Скрипаль оно отношения не имеет: если присмотреться, женщина на видео, во-первых, выше ростом, во-вторых, ведет на поводке собаку. Пациенты только разводят руками: уверенности в том, что Скрипали тут, — никакой.

"У меня даже не было и мысли, что здесь что-то необычное происходит, все как всегда, своим чередом. Внутри все абсолютно нормально", — говорит один из пациентов госпиталя Солсбери.

Вопросов — только больше. Взять хотя бы заявления Юлии Скрипаль, которые распространяет Scotland Yard на безупречном письменном английском. Проверить авторство невозможно, остается только поверить на слово.

Ответы дают разве что британские таблоиды. Газета The Sun сообщила, что Юлию якобы вывезли на военную базу по соображениям безопасности. Если посмотреть на карту, то Солсбери кажется не такой уж случайной точкой. Кроме секретной лаборатории Porton Down, где вполне могли хранить образцы отравляющих веществ, в непосредственной близости — форт Монктон, официальное его сегодня название — "Учреждение военной подготовки номер 1". База сил специального назначения MI6.

И тут уже информация о том, что Сергея Скрипаля и его дочь увезут в США и дадут новые имена звучит как-то иначе. Вместе с именами исчезнет и вся остальная легенда: под снос пойдет дом, где, по последней версии британских властей, отравление и произошло. Всю улицу продолжают охранять полицейские. Проходить и проезжать дальше могут только местные жители, которые до этого Скрипалей особо и не замечали.

Снести, опять же по данным британских таблоидов, собираются и ресторан "Зизи", и паб Мельницу. Уже больше месяца здесь круглосуточно дежурит полиция, но офицеры признаются: сами не очень понимают, зачем.

"Мне кажется, это все нужно для отвлечения внимания. Очень странное дело. Мы никогда не узнаем правды", — уверен один из стражей порядка.

Но центр города не единственное место в Солсбери, где круглосуточно есть полиция. Сын Сергея Скрипаля Александр и его жена Людмила похоронены на кладбище в Солсбери, где даже месяц спустя все еще дежурит полиция. Рядом с могилой Александра сына стоит неприметный гражданский автомобиль, внутри — полицейские. От кого они охраняют могилы, неизвестно.

Сначала даже звучали призывы эксгумировать тела, якобы и семья загадочно погибла: за 5 лет умерли и жена, и старший сын, которому было всего 43. Официальная причина — болезнь печени — для газетчиков была подозрительной. Но, как оказалось, все более чем логично.

"Я не знала, что он его сын, никогда не видела, чтобы они приходили вместе. Сын приходил даже чаще. Он покупал водку. В основном он приходил вечером после работы по дороге домой. Он брал водку не каждый день, но, когда он заходил, главное что он брал, — это водка", — вспоминает владелица магазина Эбру Озтурк.

По словам Озтурк, они с бывшим агентом британской разведки были больше, чем продавец и покупатель. Сергей Скрипаль чувствовал себя одиноко, а потому любил поговорить, а после — прикупить лотерейный билетик. В последние визиты сюда ему везло.

Эбру — одна из последних, кто видел Сергея Скрипаля, и одна из немногих, кто вообще в Солсбери его знал до скандального "отравления". Но завсегдатай магазина "Выгодная остановка" теперь оказался в одном ряду с Александром Литвиненко, Борисом Березовским, Бадри Патаркацишвили и Николаем Глушковым. Кстати, по делу об убийстве последнего наши дипломаты так и не получили ответа от главы Scotland Yard на просьбу о встрече.

Дела о смертях и покушениях на россиян на территории Британии объединяет засекречивание британской стороной важной информации. А любые факты можно заменить фразой "весьма вероятно", коорая уже стала нарицательной.

"Не бомбите Сирию! Нет войне!" — с таким призывом к премьер-министру Терезе Мэй обращаются британцы. Митинг проходит напротив резиденции премьера.

Жесткая политика Терезы Мэй пока не прибавила ей популярности, недовольство правительством среди поданных Ее Величества только растет. Все-таки жить по принципу "весьма вероятно" нравится в Британии далеко не всем.

Текст: "Вести недели"

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