Серебренникову присудили "Золотую маску"

В Москве объявлены обладатели первых театральных премий "Золотая маска — 2018". Церемония вручения проходит в воскресенье вечером на Новой сцене Большого театра.

Как сообщает "Интерфакс", Кирилл Серебренников получил "Золотую маску" как лучший оперный режиссер за постановку "Чаадский" в "Геликон-опере". Однако он находится под домашним арестом, поэтому премию за него получил продюсер спектакля Павел Каплевич. Он поблагодарил всех собравшихся за поддержку Серебренникова и выразил уверенность, что справедливость восторжествует. "Кирилл, мы с тобой", – сказал Каплевич.

Премию в номинации "оперетта/ мюзикл" получил "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" Театра на Таганке. Награжден также Петр Маркин, сыгравший в спектакле главную мужскую роль. За постановку отмечен и лучший режиссер в оперетте/мюзикле — Алексей Франдетти, передает ТАСС. Награду получила директор театра Ирина Апексимова, которая на церемонии сказала: "Так победим, спасибо всем, кто верит в "Таганку".

За лучшую женскую роль "Золотой маской" была отмечена Анастасия Ермолаева, сыгравшая в постановке "Микадо, или город Титипу" Театра музыкальной комедии Екатеринбурга. За спектакль "Безымянная звезда" премию получил дирижер Александр Новиков (Музыкальный театр, Новосибирск).

Кроме того, "Золотой маски" удостоена постановка "Сюита в белом" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), она признана лучшим балетным спектаклем. Награду получал руководитель балета МАМТа Лоран Илер.

В номинации "Лучший спектакль в современном танце" победил "Имаго-ловушка" театра "Провинциальные танцы" из Екатеринбурга. Постановка Большого театра "Клетка" принесла победу Анастасии Сташкевич, отмеченной за лучшую женскую роль. За лучшую мужскую награду получил Нурбек Батулла (постановка "Зов начала", Казань).

Теодор Курентзис удостоился награды за лучшую работу дирижера в балете и современном танце ("Золушка" в Театре оперы и балета имени Чайковского, Пермь). А лучшим балетмейстером стал Алексей Мирошниченко, также работавший над этим спектаклем.