Си решил создать сильнейший в мире флот

12 апреля лидер Китая Си Цзиньпин принял, находясь на боевом корабле, военно-морской парад, на котором поставил задачу создать сильнейший в мире флот. Парад — часть плановых учений в Южно-Китайском море. Акватория была выбрана не случайно.

Все при полном параде: грандиозный размах этих учений — с высоты птичьего полета. Даже поднявшись на сотни метров над акваторией Южно-Китайского моря, камеры не охватывают весь строй сразу: это крупнейший военно-морской смотр в истории КНР.

Парад принимает Си Цзиньпин в камуфляжной форме: месяц назад на сессии Всекитайского собрания народных представителей глава КНР был переизбран на пост руководителя Центрального военного совета.

Председатель КНР поднимается на борт эсминца "Чанша". Это флагман смотра, заступивший на боевое дежурство несколько лет назад, а уже на следующий год в строй встанут восемь новых боевых кораблей. По водоизмещению они будут вдвое тяжелее и смогут нести вдвое больше вооружения: 112 пусковых установок с вертикальным запуском. В парадном строю — 48 кораблей и атомных субмарин.

Впервые на смотре — авианосец "Ляонин". Он был создан на базе советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг". А скоро испытания начнет первый авианосец, полностью разработанный в Китае, — страна намерена построить шесть таких кораблей.

Самые впечатляющие кадры — из кабины пилотов. Воздушная часть парада — это 76 самолетов и вертолетов. Всего по команде верховного главнокомандующего подняты семь групп, в том числе дальних боевых походов, морского десанта, береговой охраны. На борту кораблей для приветствия вытянулись в струнку более 10 тысяч моряков.

Все это практически треть общего состава Военно-морских сил КНР, которые вместе со всей Народно-освободительной армией Китая проходят сейчас масштабную модернизацию.

"Военно-морские офицеры и моряки, призываю вас значительно усилить боевую реальную боевую подготовку и оставаться на боевом дежурстве. Вы должны выполнять приказы партии и в любой момент откликнуться на призыв народа твердо отстаивать национальные интересы и делать все возможное для того, чтобы вносить более весомый вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире и в регионе", — обратился глав КНР к военным.

Через два года должен завершиться этап информатизации и оснащения армии передовой военной техникой. А полностью модернизацию планируют провести к 2035 году.

Уже 18 апреля китайские Военно-морские силы вновь выстроятся, чтобы провести боевые учения в Тайваньском проливе. В Пекине особо подчеркивают мирный характер и парада, и учений: они не направлены против третьих стран, не являются провокацией или демонстрацией мускулов и служат исключительно укреплению обороноспособности страны.