США и Иордания начали противохимические учения

США и Иордания начали совместные военные учения, в ходе которых будут отработаны действия по борьбе с терроризмом, установлению порядка и обеспечению охраны жизненно важных объектов. Об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье вечером командующий учениями иорданский бригадный генерал Мухаммед аль-Фаляджи, передает РИА Новости.

По его словам, в учениях примут участие военнослужащие всех родов войск, а также сил специального назначения, с американской стороны численность контингента составит около трех с половиной тысяч человек. Маневры пройдут в Иордании до 26 апреля.

Генерал рассказал, что нынешние учения пройдут в восьмой раз только с участием военных двух стран, а в будущем году намечено участие военнослужащих более 40 государств.

Со своей стороны глава управления по тренировкам центрального командования США Джон Мот назвал эти учения "золотым шансом" для отработки различных сценариев угроз, которые могут возникнуть в регионе. Он также сообщил, что в первый раз на таких учениях будут отработаны действия мобильной команды по реагированию на нападения с использованием химического оружия.