Лига арабских государств осудила Сирию, подвергшуюся агрессии Запада

Главы арабских государств на саммите ЛАГ, который прошел в воскресенье в саудовском городе Дахран, жестко осудили применение химического оружия правительством Сирии против народа и потребовали международного расследования. Итоговое заявление саммита процитировал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Главы государств-членов ЛАГ особое внимание уделили ситуации в Сирии после ракетных обстрелов правительственных объектов на ее территории вооруженными силами США, Великобритании и Франции.

Как передает РИА Новости, мнения участников саммита на этот счет разделились: в поддержку этой атаки выступили Катар, Саудовская Аравия, а также другие члены ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). Ливан, Алжир и Ирак осудили ракетные удары по Сирии.

Кроме того, на саммите ЛАГ король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд фактически обвинил Иран в том, что из Йемена запускаются баллистические ракеты, нацеленные на территорию королевства.

Приветственную телеграмму участникам Лиги арабских государств направил президент РФ Владимир Путин. Он заверил, что Россия готова всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ в целях обеспечения безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.