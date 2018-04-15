"Золотую маску" получил спектакль Большого

Лучшим оперным спектаклем, по версии жюри театральной премии "Золотая маска", стала постановка Большого театра "Билли Бадд". Церемония вручения премии проходит в воскресенье на Новой сцене Большого театра в Москве.

"Золотую маску" за лучшую женскую роль в номинации "Опера" получила артистка екатеринбургского Театра оперы и балета Надежда Бабинцева за роль в спектакле "Пассажирка". Лауреатом в номинации "Лучшая мужская роль" стал Евгений Ставинский за роль Мефистофеля в опере "Фауст" на сцене театра "Новая опера". Лучшим дирижером, по мнению членов жюри "Золотой маски", стал Оливер фон Донохью за работу над спектаклем "Пассажирка" екатеринбургского Театра оперы и балета, передает РИА Новости.

За лучшую работу композитора в музыкальном театре отметили Алексея Сюмака за спектакль "Cantos", который удостоен еще и специальной премии жюри музыкального театра. Вторую специальную премию вручили дуэту Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в опере "Манон Леско".

Алла Демидова получила "Золотую маску" как лучшая драматическая актриса за роль в постановке "Ахматова. Поэма без героя" на сцене "Гоголь-центра". Получая награду, актриса призвала вернуть былое величие театра и найти ключ "в эту закрытую пока дверь русского искусства". За женскую роль второго плана "Золотую маску" вручили Анастасии Лебедевой за работу в спектакле "Барабаны в ночи" театра имени Пушкина.

Лучшим драматическим актером, по мнению членов жюри премии "Золотая маска", стал Вячеслав Ковалев. Он получил награду за роль Бена в спектакле "Изгнание" Театра имени Владимира Маяковского. За лучшую мужскую роль второго плана "Золотую маску" вручили Дмитрию Лысенкову за работу в спектакле "Преступление и наказание" Александринского театра.

Кроме того, специальный приз жюри премии "Золотая маска" достался коллективу театра "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова за "создание пространства творческой свободы". Выступая на церемонии, доктор искусствоведения Алексей Бартошевич назвал заключение Серебренникова и его коллег под домашний арест "страшной несправедливостью" и выразил надежду, что вскоре она будет исправлена.

Лучшим художником по костюмам в музыкальном театре стала Татьяна Ногинова, она получила награду за работу в спектакле "Золушка" Пермского театра оперы и балета имени Чайковского. Награду за лучшую работу художника в музыкальном театре получил Пол Стейнберг – ему присудили премию за постановку Большого театра "Билли Бадд". "Золотую маску" за лучшую работу художника по костюмам в драматическом театре получила Елена Соловьева. Эту награду ей принес спектакль "Король Лир" театра-студии "Грань". Эксперты отметили как лучшего художника в драматическом театре Ксению Перетрухину за работу над постановкой "Дыхание" в Театре Наций.

Лучшим экспериментом в театре эксперты "Золотой маски" назвали постановку "Я Басё" петербургского "Упсала-цирка". Постановка "И дольше века длится день" музея истории ГУЛАГа и Творческого объединения "Таратумб" стала лучшим спектаклем в номинации "Куклы". Лучшим режиссером в театре кукол стал Владимир Бирюков. Он получил награду за работу над постановкой "Попугай и веники" пензенского театра "Кукольный дом". Приз за лучшую актерскую работу в театре кукол вручили трио Натальи Павленко, Марины Дюсьметовой и Екатерины Ромазан за спектакль "Пикник" томского театра кукол и актера "Скоморох". Эмиль Капелюш и Юлия Михеева получили "Золотую маску" как лучшие художники в театре кукол.

На церемонии вручения "Золотой маски" также почтили память Олега Табакова, который скончался 12 марта на 83-м году в Москве. Ведущие церемонии отметили беспрецедентный талант Табакова как актера, постановщика и организатора. Зал встретил их слова стоя и с продолжительными аплодисментами.