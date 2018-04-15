Могерини: выход из сирийского кризиса должен быть политическим

Цель Евросоюза – предотвращение химических атак, но выход из сирийского кризиса должен быть политическим на основе женевских переговоров под руководством ООН, а не военным, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после участия в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

Саммит этого года даже важнее предыдущего в связи с обстановкой в Сирии, подчеркнула Могерини, передает РИА Новости.

США, Франция и Британия утром субботы ударили по сирийским правительственным объектам. По их заявлению, целью бомбардировки было уничтожение химоружия. Большая часть выпущенных ракет (более 100) была отражена сирийской ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, потому что факт химической атаки, ставшей предлогом для удара, не был подтвержден.

Об ударе Евросоюз был проинформирован, в ЕС считают, что бомбардировка была осуществлена для предотвращения использования Дамаском химоружия.